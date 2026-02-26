Новый Changan Deepal S05 выходит на рынок, чтобы конкурировать со Skoda Elroq и Kia EV3

Китайская компания Changan представила подробную информацию о своем новом электрическом кроссовере Deepal S05, который по габаритам сравним с Skoda Elroq и относится к сегменту C. Новинка поступит в продажу в конце марта и будет доступна в двух максимально оснащенных версиях по цене от £37,990. Стоимость делает Deepal S05 одним из самых дорогих предложений в сегменте, при этом конкуренты, такие как Skoda Elroq и Kia EV3, обходятся дешевле и предлагают больший запас хода.

Базовая версия Deepal S05 оснащена одним электромотором и задним приводом. Она получила аккумуляторную батарею емкостью 68.8 кВт·ч по технологии LFP (литий-железо-фосфат), обеспечивающую запас хода до 303 миль. Мощность силовой установки составляет 262 л.с. и 290 Нм крутящего момента, однако разгон до 62 миль/ч занимает 7,5 секунды, что может говорить о немалой массе автомобиля.

В числе основных конкурентов Deepal S05 — новый BYD Atto 3 EVO, который стоит примерно столько же и может проехать до 317 миль на одной зарядке благодаря батарее большего объема. Kia EV3 предлагает еще больший запас хода — до 375 миль по циклу WLTP, используя аккумулятор на 81 кВт·ч, при стартовой цене £36,055. Skoda Elroq с батареей емкостью 77 кВт·ч стоит £37,060 и способен преодолеть до 360 миль без подзарядки.

Вторая версия Deepal S05 с полным приводом и двумя электромоторами стоит £39,995. Мощность возрастает до 429 л.с., однако заявленный запас хода снижается до 278 миль по WLTP. Динамика разгона улучшена — с места до 62 миль/ч автомобиль разгоняется за 5,5 секунды, но этот показатель остается средним по классу. Оба варианта поддерживают быструю зарядку постоянным током мощностью до 200 кВт, причем заряд с 30 до 80 процентов занимает 15 минут.

Обе комплектации Deepal S05 отличает внушительный список стандартного оборудования. Среди опций — 15,4-дюймовый сенсорный экран, проекционный дисплей, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, отделанные искусственной кожей, премиальная аудиосистема и 20-дюймовые колесные диски.

В разработке и настройке новинки принимал участие исследовательский центр Changan в Бирмингеме. Это должно обеспечить автомобилю более европейский характер управляемости и плавности хода, который предстоит оценить в ходе первых тест-драйвов в ближайшие недели.

Праворульные версии Deepal S05 будут выпускаться на заводе Changan в Таиланде и поступят в продажу через быстро растущую дилерскую сеть. Сейчас в Великобритании уже открыто 40 дилерских центров, а все автомобили Deepal S05 будут покрыты семилетней гарантией.