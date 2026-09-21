Новый Exobot от Ceer знаменует выход саудовского нефтяного гиганта на рынок электромобилей

В несколько неожиданном повороте событий Саудовская Аравия — один из крупнейших производителей и потребителей нефти в мире — представила два электромобиля. Новые Exobot SUV и saloon, предположительно, станут лишь первыми из семи моделей, которые вскоре появятся у королевского бренда.

Эти автомобили с радикальным дизайном разработала Ceer — первый национальный автопроизводитель и бренд электромобилей Саудовской Аравии. Компания была основана в 2022 году в рамках совместного предприятия производителя iPhone Foxconn и суверенного фонда страны PIF (Public Investment Fund), который в настоящее время управляет активами на сумму более 900 миллиардов долларов, включая значительные доли в Aston Martin и Lucid.

В Ceer заявляют, что Exobot SUV и saloon спроектированы и разработаны в Саудовской Аравии. Производство также будет организовано в стране: королевство стремится “establish itself as a leading force in the global automotive industry”.

При этом компания использует технологии, лицензированные у немецкого концерна BMW. Электрическую платформу разработала тайваньская Foxconn, имеющая опыт работы с электромобилями через собственный бренд Foxtron, а высокопроизводительные силовые установки для флагманских моделей поставляет хорватский создатель гиперкаров Rimac.

За дизайн автомобилей Ceer отвечает бывший руководитель дизайнерского подразделения McLaren Роб Мелвилл. В его послужном списке — P1, 750S, Speedtail и Senna. Как утверждается, облик Exobot SUV и saloon вдохновлён “Saudi Arabia’s landscape, rooted in its culture, and reflective of its vision”. Что бы это ни означало…

Визуально эффектные автомобили выглядят так, словно покинули съёмочную площадку нового научно-фантастического блокбастера. Особенно выделяется SUV с большим дорожным просветом, выраженными колёсными арками, огромными дверями типа «крылья чайки» и ультратонкими световыми элементами.

Saloon, напротив, отличается низкой посадкой. Его ветровое стекло наклонено настолько резко, что не совсем понятно, как пассажиры должны размещаться внутри автомобиля.

Вероятно, ответы появятся в ближайшее время: вскоре Ceer должна раскрыть дополнительные сведения об Exobot SUV и saloon, включая первые технические характеристики. Пока неизвестно, будет ли компания экспортировать свои автомобили на рынки за пределами Саудовской Аравии и когда это может произойти.

Как уже отмечалось, представленные модели — только начало. В планах Ceer значатся автомобили среднего и компактного классов, а также различные силовые установки, рассчитанные на потребности разных клиентов.

Все эти машины будут выпускать на предприятии компании в Industrial Valley, расположенной в King Abdullah Economic City на побережье Красного моря.