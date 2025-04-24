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Новый BMW M4 Edition Nurburgring появился, но вы не увидите его в Германии

BMW представила новый M4 Edition Nurburgring на автосалоне в Шанхае. Это ограниченное издание в честь 53 лет BMW M division и 25 лет сотрудничества с Нюрбургрингом. Авто имеет уникальный дизайн и мощный двигатель. Цена начинается от миллиона юаней.
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 13:12·2 мин
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Фото: autoexpress

На автодроме Нюрбургринг, как и на автобане, символ Германии автомобильной индустрии. И чтобы отпраздновать этический 12,9-мильный круг, BMW представила новый M4 Edition Nurburgring.

Хотя европейских энтузиастов могло бы ожидать, что они выстроятся в очередь у местных дилеров BMW за новой специальной версией, M4 Edition Nurburgring была представлена на Шанхайском автосалоне и ограничена только китайскому рынку.

M4 Edition Nurburgring также будет невероятно редким, поскольку будет построено всего 53 единицы, чтобы отметить 53 года M-дивизии BMW, а также отметить 25 лет сотрудничества немецкого бренда с Нюрбургрингом.

Среди изменений в автомобиле можно отметить, что кузов покрашен в цвете Frozen Deep Green metallic в честь прозвища Нюрбургринга "Зеленый Ад". Также на подголовниках есть красный контур Нюрбургринга Nordschleife (включая гоночную трассу Формулы-1) и дополнительные красные элементы на радиаторной решетке. На порогах также есть индивидуальная надпись "nürburgring 1/53".

Новая специальная версия основана на модели M4 Competition xDrive, и механика остается прежней. Это означает, что двухтурбинный шестицилиндровый двигатель выдаёт 523 л.с. и 650 Нм крутящего момента для разгона до 100 км/ч за 3,5 секунды и максимальной скорости 250 км/ч.

Ожидается, что цена в Китае составит около миллиона юаней (примерно £103 000), что на 136 000 юаней (примерно £14 000) выше, чем у стандартного M4 Competition.

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