Официально подтвержден выход нового BMW iX4 после утечки технических характеристик в сеть

На американском сайте BMW появилась утечка технических характеристик будущей модели iX4. Согласно опубликованной информации, полностью электрический BMW iX4, выход которого ожидается в 2027 году, будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок. Новинка позиционируется как более обтекаемая и стильная версия кроссовера BMW iX3, который в ближайшее время появится на рынке Великобритании.

Согласно утечке, для BMW iX4 изначально будут доступны модификации 40 xDrive и 50 xDrive. Последняя уже знакома по существующему iX3: у этого электрокроссовера батарея емкостью 108 кВт·ч, два электромотора, развивающие суммарно до 469 л.с., а запас хода достигает 500 миль.

Есть основания полагать, что данные параметры сохранятся и у BMW iX4. Между тем, версия 40 xDrive станет новой для бренда. Она также получит два электродвигателя, однако, вероятно, будет оснащаться батареей меньшей емкости и выдавать менее внушительные показатели мощности и дальности хода. Точных характеристик на сайте не указано, но предполагается, что аккумулятор будет иметь емкость 80–90 кВт·ч, мощность составит менее 400 л.с., а запас хода — примерно 400 миль.

Ожидается, что менее производительная силовая установка появится не только в BMW iX4, но и в iX3, а также в будущих электрических моделях, включая BMW i3 и более крупный iX5. Кроме того, в перспективе компания планирует представить BMW iX4 M с четырьмя электромоторами и усовершенствованным шасси, ориентированным на высокую производительность.

Напомним, что концепция Sports Activity Vehicle (SAV) была впервые представлена немецким автопроизводителем в 1999 году с выходом оригинального BMW X5. Этот термин обозначал автомобили с внешностью внедорожника, сконцентрированные на динамике движения по дорогам общего пользования.