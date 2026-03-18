Представлен новый BMW i3: запас хода 900 км, зарядка 400 кВт и смелый дизайн

BMW представила новый i3 — первый полностью электрический седан 3 Series в истории марки. Эта модель становится ключевой для всей линейки BMW и знаменует собой новое направление развития компании. Отметим, что новинка не является прямым преемником прежнего i3 — компактного городского авто с углепластиковым кузовом, однако компания решила сохранить узнаваемое имя и наследие.

Новый i3 — уже вторая модель BMW эпохи Neue Klasse, вслед за недавно дебютировавшим кроссовером iX3. Вывод на рынок электрического седана бизнес-класса имеет особое значение для марки, ведь для BMW 3 Series всегда был одной из самых важных и массовых моделей. По степени важности этот шаг сравним с переходом Porsche к выпуску электрической версии 911, что долго считалось невозможным из-за опасений за имидж бренда.

Тем не менее, BMW уверенно двигается вперёд. Напомним, что недавно выпущенный iX3 уже произвел впечатление на экспертов — как во время тест-драйва в Испании в конце прошлого года, так и при первой поездке по дорогам Великобритании.

В ближайшие месяцы также ожидается появление обновлённой версии 3 Series с бензиновым двигателем. Как и в случае с новым MINI Cooper, электрический и бензиновый варианты получат схожий дизайн и технологические решения. Однако, если MINI разрабатывался на модернизированной платформе прежней версии, то новый i3 построен полностью с нуля исключительно инженерами BMW в Мюнхене — без совместных разработок и внешних партнёрств.