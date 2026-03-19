Новый BMW i3: электрическая «тройка» с запасом хода 900 км, зарядкой 400 кВт и смелым дизайном

Компания BMW представила новый BMW i3 — первую полностью электрическую версию 3 Series за всю историю бренда. Модель станет ключевым элементом всей линейки BMW в ближайшие годы. Важно отметить, что эта новинка не является преемником прежней i3 с углепластиковым кузовом, однако использует узнаваемое имя и сохраняет наследие предыдущей модели.

i3 стал вторым автомобилем новой эры BMW под названием Neue Klasse. Первыми в этом направлении выступили iX3 SUV, вызвавший большой интерес на рынке. Решение перевести на электротягу компактный седан бизнес-класса — стратегически важный шаг для BMW, сравнимый с гипотетическим переходом Porsche 911 на электричество. До сих пор производитель не решался на подобное из опасения за свою репутацию, однако сейчас BMW демонстрирует уверенность в своих силах.

Новый iX3 уже получил высокие оценки экспертов: автомобиль был протестирован в Испании в конце прошлого года, а затем и на дорогах Великобритании, где также произвел впечатление.

В ближайшие месяцы BMW планирует выпустить и новую версию 3 Series с бензиновым двигателем. Как и в случае с MINI Cooper хэтчбеком, обе модификации будут выполнены в едином стиле и использовать схожие технологические решения, однако бензиновая версия будет базироваться на глубоко переработанной платформе текущего поколения. В отличие от MINI, новый i3 создавался полностью силами BMW без участия совместных предприятий или партнеров из Китая — это самостоятельная разработка инженеров из Мюнхена.