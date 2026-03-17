Гибридный Bentley Bentayga выйдет в 2028 году вместе с будущей электромоделью

Компания Bentley готовится в 2028 году представить совершенно новое поколение внедорожника Bentayga. Новая модель будет дополнять электрический SUV, который появится уже в следующем году, что позволит марке предложить клиентам два варианта силовых установок.

За более чем 11 лет присутствия на рынке Bentayga занял важное место в модельном ряду Bentley, оставаясь одной из самых востребованных моделей бренда. Несмотря на растущий интерес к электрификации, спрос на версии с бензиновыми и гибридными моторами по-прежнему высок в разных уголках мира. Именно поэтому руководство Bentley решило приступить к разработке новой генерации внедорожника.

Генеральный директор Bentley Франк Валлизер в беседе с Auto Express сообщил: «Следующее поколение Bentayga будет оснащено гибридной системой с возможностью подзарядки от сети». Таким образом, компания корректирует планы по выпуску новых продуктов, учитывая изменения в требованиях рынка и законодательстве, которые влияют на темпы перехода к полностью электрическим автомобилям.

Валлизер также отметил: «В отдельных странах мы будем предлагать и версии только с ДВС, в зависимости от особенностей рынка, ведь законодательство в разных регионах существенно отличается. В США ситуация заметно отличается от Китая и Европы, где действуют гораздо более строгие ограничения».

Ожидается, что новый Bentayga сохранит концепцию использования общей архитектуры с другими моделями концерна, как и нынешнее поколение. В этот раз в основу внедорожника ляжет модернизированная платформа PPC, которую вскоре получат обновлённые Audi Q7 и Q9, а возможно, и новое поколение Porsche Cayenne с бензиновым двигателем.