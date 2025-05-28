Новый флагман Bentley Bentayga появится в следующем году с еще большей мощностью.

Компания Bentley намекнула на то, что в следующем году она представит новый высокопроизводительный вариант популярного внедорожника Bentayga, и это произойдет без какой-либо значительной гибридной помощи.

Хотя это не совсем соответствует стратегии Beyond100+ бренда, которая начнется в 2026 году, новая модель, несомненно, понравится клиентам, желающим приобрести высокопроизводительный Bentayga, особенно после недавнего исчезновения модели W12.

Новая версия, скорее всего, будет использовать высокотюнингованную версию существующего 4,0-литрового V8 с двумя турбонаддувами Bentayga. На данный момент этот хорошо зарекомендовавший себя двигатель оценивается относительно скромными 542 л.с., даже в спортивной версии S.

Исторически этот двигатель был разработан для обеспечения некоторой запасной производительности для W12, но с уходом этого двигателя открываются двери для более мощной версии V8.

Однако удивительным является то, что Bentley не будет использовать гибридную установку, как в тесно связанном с ней Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid. Вместо этого будет использоваться версия V8 без поддержки, настроенная на выработку дополнительной мощности, возможно, с аналогичной выходной мощностью 592 л.с. у Audi RS Q8.

Это не только сделает новую версию легче, чем соответствующий гибрид, но и придаст автомобилю еще более динамичный характер, чем у Speed с двигателем W12, который всегда страдал от громадного веса двенадцатицилиндрового двигателя.

В том автомобиле Bentley использовала целый ряд технологий шасси для уменьшения веса, и мы ожидаем того же здесь, с такими сложными аппаратными средствами, как активная антикреновая система компании, заднее рулевое управление и пневматическая подвеска.

Будучи высокопроизводительным флагманом, внешне также должны быть внесены изменения в стиль, а также установлены крупные тормоза – потенциально с вариантами из карбон-керамики – и новый комплект дисков диаметром 22 дюйма, а может быть, даже 23 дюйма.

Комбинация этих элементов может сделать эту новую модель самой динамичной и увлекательной версией Bentayga на сегодня. Предположительно, стоимость превысит £200 000 при выходе на рынок в следующем году, и производство, вероятно, будет ограничено из-за стратегии Beyond100+, устанавливающей 2026 год как крайний срок для линий моделей на чистом внутреннем сгорании.