Новый хот-хэтч Audi RS 3 Competition Limited должен быть действительно «особенным» при цене в £93,000

Audi готовится попрощаться со своим культовым пятицилиндровым двигателем, представив новую спецверсию RS 3, которая выйдет ограниченным тиражом. Новинка с названием RS 3 Competition Limited будет выпущена в количестве всего 750 экземпляров для всего мира, однако пока не подтверждены квоты для рынка Великобритании.

Стартовая цена для обеих модификаций кузова — Sportback и седана — составит £92,855. Эта серия выполнена по аналогии с эксклюзивной и дорогостоящей RS 6 GT: автомобиль получил особые элементы дизайна, модернизированную подвеску, а также большое количество матового карбона.

Особое значение в данной версии уделено именно мотору, который вскоре уйдёт из производства в связи с введением экологических стандартов Euro 7. При этом сам 2,5-литровый рядный пятицилиндровый двигатель изменений не получил и развивает прежние 394 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Согласно официальным данным, RS 3 Competition Limited ускоряется с 0 до 62 миль/ч за 3,8 секунды, а его максимальная скорость достигает 180 миль/ч.

Как и у стандартной версии, здесь реализован полный привод с помощью системы распределения тяги и заднего дифференциала с векторизацией крутящего момента. Эта технология позволяет увеличивать скорость вращения внешнего заднего колеса в поворотах для снижения недостаточной поворачиваемости. Кроме того, автомобиль оснащён фирменной спортивной выхлопной системой Audi RS, которая включена в стандартное оснащение модели.