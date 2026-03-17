Новый Audi Q9 станет флагманом марки и получит V8

Audi Q9 станет новым флагманским внедорожником бренда, превосходя Q7 по размерам и предлагая до семи мест, а также мощные и гибридные двигатели.
Редакция
17.03.2026, 18:12·2 мин
Компания Audi готовится представить новый крупногабаритный внедорожник Q9, который призван заполнить нишу после завершения выпуска флагманского седана A8. Прямой замены для A8 не предусмотрено, однако поклонники больших и роскошных автомобилей марки вскоре получат альтернативу.

Официальное объявление о запуске Audi Q9 прозвучало во время ежегодной пресс-конференции бренда. Новинка пополнит линейку Audi в этом году, наряду с полностью электрическим A2 e-tron, который также ожидается в ближайшее время.

В отличие от компактного электрического A2 e-tron, Q9 — это автомобиль другого масштаба. Этот премиальный внедорожник будет заметно больше нынешнего Q7 и предложит варианты с шестью или семью посадочными местами. Таким образом, Audi намерена конкурировать с такими флагманами сегмента, как Mercedes GLS и BMW X7.

В ходе серии тестов на Нюрбургринге уже удалось получить представление о внешности будущей новинки. Модель получит современный, вызывающий споры фирменный дизайн Audi, знакомый по Q3, но в увеличенном формате. Удлинённая колесная база и внушительные габариты позволят Q9 составить достойную конкуренцию соперникам не только по объёму салона, но и по эффектному внешнему виду на дороге.

На тестовых экземплярах заметны спортивные детали — четыре выхлопные трубы и крупные колёса. Эти особенности указывают на появление спортивной версии SQ9 с мощным бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. В гамме моторов также появятся более экономичные варианты для европейского рынка, среди которых ожидаются гибридные и, возможно, дизельные модификации.

