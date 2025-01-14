Audi Q3 станет одним из последних бензиновых автомобилей бренда

Автомобильный гигант Audi подтвердил, что третье поколение Q3 появится в этом году, и премиальный компактный внедорожник готов возобновить борьбу против BMW X1 и Mercedes GLA. Об этом объявили в ходе публикации финансовых результатов Audi за 2024 год, когда компания также отметила, что Q3 стал ее третьим по популярности автомобилем за прошлый год, уступив лишь A6 и самой продаваемой модели Q5.

Конкретная дата запуска нового Q3 пока не объявлена, но ожидается, что это произойдет в начале этого года. У нас уже есть представление о том, как будет выглядеть новый Q3, благодаря ранее опубликованным шпионским снимкам. С незначительным количеством камуфляжа, мы можем увидеть дизайнерские элементы последних моделей Audi Q5 и полностью электрической Audi Q6 e-tron, обе были представлены в прошлом году.

Наши изображения подтверждают, что новый Q3 будет иметь более агрессивный внешний вид, чем текущая модель, которая была выпущена в 2018 году. Спереди присутствует более широкая и элегантная решетка с аналогичным сотовым узором, как у нового Q5, и ее дополняет большой набор воздушных впусков.

Фары с светодиодной подсветкой на новом Q3 также стали более узкими, и мы также можем различить отдельные пиксельные сегменты. Такую же технологию получил Q6 e-tron, позволяя водителям настраивать дневную подпись огней, в то время как другая зона отвечает за ближний и дальний свет.