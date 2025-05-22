Audi Q2 e-tron: маленький популярный кроссовер готовится к электрификации

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Автомобиль Audi Q2 был популярен с момента появления первой модели в 2016 году, но независимо от успеха за два поколения, скоро наступит конец для этого премиального маленького внедорожника с двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее, по мере того, как бренд делает еще один шаг в сторону электрификации, новый электрический SUV начального уровня, скорее всего названный Audi Q2 e-tron, готов занять место уходящего автомобиля.

Занимая место ниже Q4 e-tron, новая модель будет ориентирована на стартовую цену в £35,000, что поместит ее прямо в поле зрения существующих конкурентов, таких как Volvo EX30 и Alfa Romeo Junior. Это также означает возвращение будущего для маленьких Audi, после того как фирма объявила, что производство автомобилей на бензине A1 и Q2 завершится в этом году.

Глава Audi Гернот Дёллнер сказал: "Мы не собираемся выходить из этих сегментов; мы прекратим производство A1 и Q2, и не будет преемника для A1, но мы увидим автомобиль, который выйдет на производство в следующем году и станет нашей входной моделью на электротяге", подтвердив планы по поводу нового маленького электрического SUV.

Когда появится Audi Q2 e-tron?

Мы ожидаем, что новый Q2 e-tron будет представлен во второй половине 2026 года, а продажи начнутся в начале 2027 года. Если так произойдет, модель появится слишком рано, чтобы воспользоваться новой масштабируемой платформой Volkswagen Group (SSP).