Главная Новости Представлен новый Aston Martin Vantage Roadster с 656-сильным битурбированным V8
Новости

Представлен новый Aston Martin Vantage Roadster с 656-сильным битурбированным V8

Aston Martin представил новый Vantage Roadster с обновленным дизайном и возможностью складывания крыши за 6,8 секунд, оставляя позади конкурентов. Новинка обещает уровень эмоций и впечатлений, сравнимый с купе.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 03:21·2 мин
single
Фото: autoexpress

Автомобильная компания Aston Martin представила обновленную версию купе Vantage в прошлом году, за которой теперь тесно следует версия Roadster, вся в своей красе с мягкой складывающейся крышей.

Доставка Aston Martin Vantage Roadster начнется весной этого года, в след за длительным циклом разработки; мы впервые увидели обновленную версию с откидным верхом летом 2023 года. Как и прежде, новинка не получила суффикса «Volante», который зарезервирован для флагманской модели DB12. Ценообразование пока не разглашается, но, скорее всего, цена за Vantage Roadster будет значительно выше, чем у купе Vantage за £165 000.

Vantage Roadster получил те же технические улучшения для этого обновления середины жизненного цикла, что и купе - больше мощности и новые компоненты подвески в сочетании с обновленным экстерьером.

Складывающаяся крыша осталась без изменений, исходя из заявления Aston Martin, она по-прежнему является самой быстрой электрической складывающейся крышей в мире, открываясь или закрываясь полностью за 6,8 секунды. Для сравнения, Porsche 911 Cabriolet нуждается примерно в 15 секундах. Крыша Vantage Roadster складывается за сиденьями заднего ряда, однако уменьшение вместимости багажника с 350 литров у купе до примерно 200 литров вероятно.

Однако более важной, чем практичность, является его дорожная производительность, и компания Aston Martin заявляет, что принесла Roadsterу «новый уровень эмоций в уже незабываемый опыт вождения», который «привносит все возможности производительности, динамические ощущения и визуальное волнение купе».

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация