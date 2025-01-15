Представлен новый Aston Martin Vantage Roadster с 656-сильным битурбированным V8

Автомобильная компания Aston Martin представила обновленную версию купе Vantage в прошлом году, за которой теперь тесно следует версия Roadster, вся в своей красе с мягкой складывающейся крышей.

Доставка Aston Martin Vantage Roadster начнется весной этого года, в след за длительным циклом разработки; мы впервые увидели обновленную версию с откидным верхом летом 2023 года. Как и прежде, новинка не получила суффикса «Volante», который зарезервирован для флагманской модели DB12. Ценообразование пока не разглашается, но, скорее всего, цена за Vantage Roadster будет значительно выше, чем у купе Vantage за £165 000.

Vantage Roadster получил те же технические улучшения для этого обновления середины жизненного цикла, что и купе - больше мощности и новые компоненты подвески в сочетании с обновленным экстерьером.

Складывающаяся крыша осталась без изменений, исходя из заявления Aston Martin, она по-прежнему является самой быстрой электрической складывающейся крышей в мире, открываясь или закрываясь полностью за 6,8 секунды. Для сравнения, Porsche 911 Cabriolet нуждается примерно в 15 секундах. Крыша Vantage Roadster складывается за сиденьями заднего ряда, однако уменьшение вместимости багажника с 350 литров у купе до примерно 200 литров вероятно.

Однако более важной, чем практичность, является его дорожная производительность, и компания Aston Martin заявляет, что принесла Roadsterу «новый уровень эмоций в уже незабываемый опыт вождения», который «привносит все возможности производительности, динамические ощущения и визуальное волнение купе».