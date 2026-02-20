Обновление Apple CarPlay позволит смотреть видео прямо в автомобиле

Пользователи Apple CarPlay в ближайшее время смогут просматривать видеоконтент, а возможно и потоковые фильмы прямо в своем автомобиле. Ожидается, что новая функция станет доступна с очередным обновлением, выход которого намечен на конец этого года.

Согласно последним данным о бета-версии программного обеспечения iOS 26.4, компания Apple из Калифорнии предоставила разработчикам возможность включать потоковое видео через AirPlay на дисплее мультимедийной системы автомобиля. Правда, воспользоваться этим смогут только водители, когда их авто припарковано.

Впервые о расширении возможностей CarPlay говорилось на конференции Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) в июне 2025 года. Тогда публике представили новую версию iOS 24 для iPhone с обновлённым дизайном Liquid Glass и рядом других новшеств, включая настраиваемые виджеты для главного экрана CarPlay. Более продвинутый CarPlay Ultra на тот момент был доступен исключительно на автомобилях Aston Martin.

Apple планирует внедрить собственное приложение Apple TV для CarPlay, а в дальнейшем к нему могут присоединиться сервисы Amazon Prime, Disney Plus и YouTube. Пока что функция находится в стадии бета-тестирования, и точные сроки выхода публичной версии не озвучены. Доступ к обновлению получат только устройства, поддерживающие последнюю версию программного обеспечения.

Не исключено, что полноценный запуск видеоплеера будет приурочен к следующей крупной версии iOS, презентация которой ожидается в июне. Однако практика Apple показывает, что компания регулярно выпускает промежуточные обновления, как это было в конце 2025 года, когда пользователям предложили новые опции персонализации.

Стоит отметить, что прямой конкурент CarPlay — система Android Auto — не поддерживает потоковое видео. В то же время некоторые автопроизводители, например Tesla и Kia, уже внедрили стриминговые приложения в свои мультимедийные комплексы. Однако для доступа к ним по-прежнему необходима платная подписка.