Новый Alpine A290 «Turbo 3E» мог бы повторить успех Renault 5

В конце прошлого года Renault подтвердила свои планы по созданию поразительного Renault 5 Turbo 3E – ручной сборки, заднеприводного электрического хот-хэтчбека мощностью более 500 лошадиных сил, стоимостью свыше шести цифр. Он будет выпущен ограниченным тиражом специализированной командой во Франции.

Теперь генеральный директор бренда Renault Фабрис Камбиолив намекнул, что спортивное подразделение Alpine может создать свою собственную версию по формуле 3E, возможно, с большей мощностью и еще более экстремальными внутренностями. Общаясь с журналистами на Брюссельском автосалоне, Камбиолив заявил, что Turbo 3E дает Alpine "мотивацию сделать еще лучше".

Хотя далеко не является абсолютным подтверждением того, что Alpine сейчас работает над усовершенствованной 3E, Камбиолив подчеркнул, как Renault 5 и Alpine A290 рассматривались как одна модель в рамках обсуждений о европейском автомобиле года: "Мы представили R5 и A290 вместе на автомобильный год", - сказал он.

Фото: autoexpress

"После этого мы говорили о Turbo 3E. И, конечно же, это часть истории Renault – другой маркой не может завладеть этим наследием", - сказал он. "Вот почему мы решили создать этот автомобиль, который для нас является дополнением к тому, что сделала Renault 5 в 1972 году: пробиться через все социальные классы и все ценовые диапазоны автомобильного мира.