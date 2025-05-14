Новая полностью электрическая Mazda MX-5 показана на этой неделе в Auto Express

В этом специальном выпуске Auto Express на этой неделе у нас есть эксклюзивная информация о новом полностью электрическом Mazda MX-5, с эксклюзивными изображениями, демонстрирующими, как может выглядеть переработанный родстер.

Мы также раскрываем лучшие автомобильные комплекты, на которые можно потратить деньги, объявляя победителей наших Продуктовых Наград 2025.

Кроме того, мы рассказываем о последних новостях о Skoda Enyaq vRS и представляем официальные фотографии нового Volvo XC70.

В разделе тест-драйвов мы садимся за руль потрясающего Aston Martin Vantage Roadster, чтобы узнать, насколько хорошо он едет, а также попробуем семиместный Volkswagen Tayron и проедем по дорогам Великобритании на Mercedes-AMG E 53 Estate.

И если этого недостаточно, то у нас есть мега-тест домов на колесах, когда новый Citroen Holidays соревнуется с Volkswagen California и Mercedes Marco Polo.

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