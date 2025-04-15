Новый Alfa Romeo Giulia и Stelvio получат улучшенные технологии в салоне, но останутся ориентированны на водителя.

Автомобили Alfa Romeo Stelvio и Giulia всегда отставали от конкурентов в части технологий, но наступающие модели следующего поколения собираются сделать огромный шаг вперед в этом направлении, сохраняя при этом ощущение ориентированности на водителя, которое ожидают клиенты от итальянской компании.

В эксклюзивном интервью Auto Express глава отдела маркетинга и коммуникаций Alfa Romeo Кристиано Фиорио признал, что с текущими моделями (которые были запущены примерно десять лет назад) "иногда мы можем почувствовать, что все еще существует разрыв в технологиях, в ADAS и в некоторых других вещах".

Однако он добавил: "Эти две новые продукты заполняют любой пробел, который был с нашими конкурентами, поэтому мы готовы сыграть в игру со всеми нашими оружиями."

Естественно, мы спросили его, будут ли эти новые Alfa по-прежнему ориентированы на водителя, на что он ответил: "Я считаю, что современные автомобили в целом имеют слишком много технологий, слишком много кнопок.

"Конечно, развитие технологий очень помогает, и когда оно помогает спасать жизни и повышать безопасность, я люблю это, это более чем хорошо. Или есть технологии, которые полезны для повседневной жизни.

"Но затем автомобиль должен быть управляемым, и мне нужно удовольствие от вождения, а не удовольствие от игр видеоигр или просмотра фильмов на мультимедийной системе."