Новые инвестиции в размере £27 млрд пойдут на автомагистрали, а не на «ямы на вашей улице»

Правительство объявило о масштабных инвестициях в размере 27 миллиардов фунтов стерлингов, которые будут направлены на развитие и модернизацию стратегической дорожной сети Англии. По словам представителей ведомства, эти средства позволят "обновить и подготовить к будущему" автомагистрали и основные автодороги страны.

Финансирование рассчитано на пять лет и входит в третью редакцию ранее анонсированной стратегии инвестиции в дороги — Road Investment Strategy 3. Основная часть выделенных средств предназначена для обслуживания и улучшения примерно 5500 миль дорог, находящихся под управлением организации National Highways. Небольшая доля бюджета будет направлена на поддержку отдельных проектов, находящихся в ведении местных властей. Министерство транспорта отмечает, что программа охватит не только традиционные работы по обновлению покрытия и ремонту выбоин, но и крупные проекты, направленные на повышение безопасности и улучшение пропускной способности дорог.

В числе ключевых объектов — участок трассы A66, соединяющий Камбрию и Северный Йоркшир. Здесь единственную проезжую часть преобразуют в двухполосную магистраль между развязкой 40 на М6 и развязкой 53 на A1(M). Кроме того, в рамках проекта будет проведена реконструкция старых мостов на М6, построенных еще в 1960-х годах. Часть средств также выделяется на софинансирование нового Нижнего Темзского перехода, который в будущем соединит графства Кент и Эссекс.

Министр транспорта Хайди Александер подчеркнула, что эта финансовая поддержка "обеспечит будущее нашей дорожной сети на многие годы вперед". С ней согласился руководитель отдела политики и общественных связей благотворительной организации IAM RoadSmart Уильям Портер. Он назвал принятое решение "важным признанием того, что обслуживание и обновление дорог не менее важно для безопасности, чем строительство новых объектов".