Правительство выделит £27 миллиардов на ремонт автомагистралей, но "яма на вашей улице" останется без изменений

Правительство Великобритании объявило о масштабных инвестициях в размере £27 миллиардов в стратегическую дорожную сеть страны. По словам представителей ведомства, эти средства позволят "модернизировать и подготовить к будущему" автомагистрали и основные трассы Англии.

Финансирование рассчитано на пять лет и реализуется в рамках ранее представленной Дорожной инвестиционной стратегии 3. Основная часть средств будет направлена на обслуживание около 5,5 тысяч миль дорог, находящихся под управлением Национального агентства автомобильных дорог. Небольшая доля бюджета пойдет на поддержку отдельных проектов, которыми занимаются местные органы власти. Министерство транспорта подчеркивает, что кроме стандартного обновления покрытия и ремонта выбоин, программа предусматривает масштабные меры по повышению безопасности и улучшению пропускной способности на ключевых участках.

В частности, трасса A66 между Камбрией и Северным Йоркширом будет расширена: на отрезке между 40-м съездом с M6 и 53-м съездом с A1(M) дорога станет двухполосной в каждом направлении. Помимо этого, на автомагистрали M6, построенной еще в 1960-х годах, проведут обновление устаревших мостов. Инвестиции также затронут новый проект Lower Thames Crossing, соединяющий Кент и Эссекс. Часть финансирования будет направлена на привлечение частных средств для этого строительства.

Министр транспорта Хейди Александер отметила, что выделение значительных ресурсов "обеспечит долгосрочную устойчивость нашей дорожной сети". С ней согласился менеджер по политике и связям с общественностью благотворительной организации IAM RoadSmart Уильям Портер, который назвал это решение "важным признанием того, что поддержание и обновление дорог столь же критично для безопасности, как и строительство новых объектов инфраструктуры".