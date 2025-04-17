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Volvo S90 plug-in hybrid 2026 года: представлен новый автомобиль

Вольво представила обновленный седан S90 с электрифицированными двигателями и современным дизайном. Модель появится в продаже сначала в Китае, затем в других странах, но не в Великобритании. Обновления включают в себя новые фары, гриль и улучшенные внутренние технологии. Будут предложены гибридные двигатели и 21-дюймовые колеса.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 13:32·2 мин
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Фото: autoexpress

Компания Volvo только что представила сильно обновленную версию своего традиционного седана S90 с двигателем внутреннего сгорания, приводя его в соответствие с другими недавно обновленными моделями, такими как внедорожники XC90 и XC60.

Модель сначала поступит в продажу в Китае этим летом, а затем будет представлена на других выбранных рынках, но Великобритания не входит в их число.

Обновления сосредоточены на улучшении уже элегантного дизайна S90, с обновлениями в области технологий интерьера и электрифицированных силовых установок также внесены в изменения. Будет предложен ряд гибридных двигателей.

Основные изменения начинаются с дизайна, где новый комплект фар и нижняя решетка делают автомобиль более современным. Как и в случае с XC90, они теперь пересекаются и помогают сделать нос автомобиля еще более низким, чем прежде, что также способствует отсутствие хрома сверху решетки.

Нижний бампер упрощен, а модели, оснащенные ярким хромированным отделкой - безусловно, будет также доступен вариант темного хрома - наилучшим образом подчеркивают новые асимметричные решетки радиатора.

Задняя часть была подвергнута еще более значительной переделке, чем в случае с внедорожниками, благодаря новому комплекту фонарей и свежему багажнику. Фонари имеют более выдающуюся форму "т", а багажник имеет более выдающийся интегрированный спойлер на крышке и теперь вмещает номерной знак. Также представлен новый набор опций колес и цветов, первые варьируются от 18 до 21 дюйма.

Источник

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