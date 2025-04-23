Новый Lexus ES 2026 года соревнуется с представителями элиты в качестве гибрида и электромобиля

На Шанхайском автосалоне 2025 года был представлен полностью новый Lexus ES, который будет доступен не только в виде гибридного автомобиля, но также - впервые для ES - в качестве электромобиля. Компания заявляет, что новая модель предлагает "явный шаг вперед в плане производительности, утонченности, комфорта и роскоши", и первые автомобили должны поступить в Европу весной 2026 года.

В Великобритании будут предложены три версии нового ES. Линейка начинается с гибридного ES 300h, оснащенного более крупной высоковольтной батареей, чем в последней модели, связанной с привычным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и электромотором компании. Совокупная мощность составляет 198 л.с., хотя данные о производительности пока не подтверждены. Будут доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии.

Выше ES 300h находятся две электрические версии ES. Базовая модель ES 350e имеет передний привод, с одним двигателем мощностью 221 л.с.; опять же, данные о производительности не были раскрыты. Верхний вариант ES 500е получает два электромотора с общей мощностью 338 л.с. и полным приводом DIRECT4. У нас пока нет информации ни о дальности хода, ни о возможностях зарядки обоих автомобилей.

Основанный на платформе 'переконструированной глобальной архитектуры Lexus-K', новый ES получил более широкие колеи и, впервые, многорычажную заднюю подвеску. Компания утверждает, что "проведены детальные меры" для улучшения качества хода автомобиля, не забывая о его управляемости. Система управления использует переменно-зубчатый реечный механизм, который, по словам Lexus, "обеспечивает стабильность на высоких скоростях, быструю реакцию при поворотах и упрощает маневрирование на низких скоростях".

Фото: autoexpress

ES знаменует новое направление в дизайне бренда, кажется, имеющим больше общего с последними моделями Toyota C-HR и Prius, чем с другими моделями линейки Lexus. Набор из тонких, острых дневных ходовых огней размещен над отдельными LED-фарами, скрытыми в разделе черной отделки. Здесь нет огромной решетки, как на последних Audi A6 или BMW 5 Series; вместо этого ES обходится всего лишь небольшой решеткой между фарами и некоторой вентиляцией в нижнем бампере.