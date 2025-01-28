Встречайте новое спортивное купе Audi Q3

Новое поколение Audi Q3 Sportback было замечено, продемонстрировав свой элегантный новый дизайн перед официальным анонсом позже в этом году. Популярный компактный премиум кроссовер обычно предлагал все качества, которые, кажется, ищут клиенты, и эту новую модель сопровождают значительные обновления в дизайне, технологиях и вариантах силовой установки, которые только должны добавить привлекательности.

Как и стандартный кроссовер Q3, который получит подобные крупные обновления, элегантная новая версия Sportback будет работать на сильно обновленной версии платформы MQB, которая уже используется в новом Cupra Terramar. Это позволит поддерживать новое поколение вариантов гибридной силовой установки, способных преодолеть более 50 миль на электричестве. В Terramar они доступны с 200 л.с. и 272 л.с., и предполагаем, что те же варианты будут доступны в новом Q3.

Они присоединятся к ряду электрифицированных мягких гибридных и чисто-бензиновых вариантов силовой установки, приводящих в движение либо передние колеса, либо все четыре колеса на моделях с более высокой мощностью. Несмотря на то, что это Audi, система полного привода останется системой Haldex-стиля, найденной в моделях MQB с наклоном к передней оси, а не системой Quattro, найденной в более крупных сородичах Q3.

Тем не менее, для большинства клиентов изменения под кузовом, вероятно, будут превышены улучшениями в салоне и дизайне. Внешность будет полностью новой и будет включать в себя последний дизайн Audi, включая разделенные фары, массивную вертикальную решетку и агрессивно выделенные арки колес.

Что делает Sportback отличным от стандартного кроссовера, - это его линия крыши, которая более агрессивно спускается к задней части, чтобы создать форму купе. Как и в случае с текущим Q3, Audi сделала это одновременно с утончением окон, чтобы придать автомобилю более изящный силуэт, чем у более вертикального кроссовера.

В то же время в обновленном салоне будет представлена совершенно новая панель приборов и цифровой интерфейс. Вдохновение возьмется из нового Q5, хотя более низкая цена Q3 может привести к уменьшению и упрощению некоторых экранов.

Пока неизвестно, разработает ли Audi Sport вариант RS Q3 новой модели, но бренд подтвердил, что будет продолжать предлагать свой культовый пятицилиндровый турбированный бензиновый двигатель так долго, как сможет.

Когда новый Q3 Sportback поступит в продажу в Великобритании позже в этом году, мы ожидаем, что его цена начнется примерно с £40 000 и будет возрастать до более чем £50 000 при установке одной из гибридных силовых установок.