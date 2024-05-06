Неудачный выходной в Майами для Уильямса

В последней гонке в Майами гонщики команды Williams не смогли заработать очки, финишировав на последних позициях. Алекс Элбон занял 19-е место, а Логан Сарджент вынужден был сойти с дистанции из-за схода с трассы.

Алекс Элбон поделился своими впечатлениями: «Весь уик-энд мы старались улучшить сцепление с трассой, пытаясь проехать длинный участок на одних шинах, но это так и не сработало. Эта гонка оказалась одной из самых сложных для меня в Williams. Нам нужно проанализировать, почему все было настолько трудно».

Пилот также отметил, что у команды был неплохой темп, однако их соперники смогли опередить, так как у них были новые шины. Инцидент с вылетом с трассы произошел из-за повреждения днища в предыдущем повороте. Элбон выразил надежду на то, что на следующем этапе в Имоле команда привезет несколько обновлений, которые помогут улучшить ситуацию.

Логан Сарджент, оказавшийся вне гонки из-за схода, также поделился своим мнением: «Я разочарован тем, что не смог завершить домашний Гран При. До инцидента у нас с Алексом шла неплохая гонка, нам не хватало немного скорости, но мы продолжали бороться».

Гонщик отметил, что уик-энд в целом был позитивным, начиная с первых тренировок. Он также выразил уверенность в том, что есть аспекты, которые можно улучшить, но в целом он извлек максимум возможного из своего болида. Сарджент заверил, что чувствует себя в порядке и готов к следующим этапам в Европе.