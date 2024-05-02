Почему в дождь двигатель автомобиля лучше тянет - нет, не показалось

Важность качества топливо-воздушной смеси для эффективности двигателя внутреннего сгорания во время ускорения неоспорима. При повышенной влажности на улице сгорание становится более интенсивным, что способствует большей энергетической отдаче автомобиля. Этот процесс обусловлен несколькими факторами.

Влажный воздух содержит больше водорода и кислорода, что способствует более эффективному горению топливо-воздушной смеси. Насыщенный влагой воздух более благоприятен для процесса сгорания.

Повышенная влажность воздуха имеет еще одно преимущество - предотвращение детонации. Благодаря большему количеству водяных паров топливо сгорает более плавно, что обеспечивает автомобилю более высокую отдачу мощности.

Изменения в работе датчика расхода воздуха при поступлении влажного воздуха заставляют блок управления адаптировать топливную смесь, отправляя в цилиндры увеличенное количество бензина. Это приводит к более отзывчивой реакции автомобиля на нажатие педали газа.

Часто водители отмечают, что двигатель работает более эффективно и обеспечивает улучшенную динамику в ночное время по сравнению с дневным, когда воздух более прогрет. Отличие заключается в том, что ночной воздух прохладнее дневного и содержит больше кислорода, что положительно сказывается на работе двигателя, который легче разгоняется.