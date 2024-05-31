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Как сохранить ЛКП автомобиля на долгие годы: несколько простых советов.

Автомобильное ЛКП: как обеспечить защиту и сохранность Для того чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля в идеальном состоянии, необходимо использовать различные методы защиты.
РедакцияР
Редакция
31.05.2024, 07:31·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Автомобильное ЛКП: как обеспечить защиту и сохранность

Для того чтобы сохранить лакокрасочное покрытие автомобиля в идеальном состоянии, необходимо использовать различные методы защиты. Одним из таких методов является применение химических средств на разных этапах, которые помогают не только скрыть недостатки, но и обеспечивают долговременную защиту от внешних воздействий.

На рынке автохимии представлены разнообразные способы защиты кузова:

  • Покрытие "жидким стеклом" - простой способ, который не только добавляет блеска, но и создает защитный слой, отталкивающий грязь;
  • Средство "керамика" - укрепляет лак и повышает его стойкость к повреждениям;
  • Защитная пленка - предохраняет от камней и песка, спасает от ультрафиолета;
  • Полироли и воски - придают блеск, восстанавливают цвет и защищают от повреждений.

Секрет правильной мойки автомобиля

Регулярная мойка автомобиля помогает сохранить его в хорошем состоянии. Чтобы предотвратить появление царапин и завихрений, необходимо использовать бережные составы для удаления загрязнений.

Критическое значение имеет также метод мойки. Ошибки при контактной мойке или сушке могут привести к появлению царапин и потере блеска. Для избежания этого рекомендуется использовать бесконтактный шампунь, микрофибры и защитные средства.

Опасности парковки под деревьями

Одним из главных врагов лакокрасочного покрытия являются почки и смола деревьев. Смола может стать причиной пятен на кузове, которые сложно удалить без специальных средств. Парковка под деревьями также увеличивает риск попадания птичьего помета на автомобиль. В случае его обнаружения, важно немедленно удалить его, чтобы избежать повреждений лака.

Для предотвращения повреждений ЛКП рекомендуется использовать влажные салфетки или специальные автохимикаты.

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