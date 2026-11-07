Неожиданный бестселлер Toyota в России: какой кроссовер превзошёл RAV4 по популярности у россиян

В октябре продажи новых автомобилей Toyota в России оказались на 5% ниже показателя за аналогичный месяц прошлого года. При этом по итогам 10 месяцев 2026 года японская марка сохранила рост на 44%. Об этом автоэксперт Сергей Целиков сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно его данным, в октябре на российский учёт поставили почти 4 тыс. новых легковых автомобилей Toyota. Для сравнения, годом ранее за тот же месяц было зарегистрировано 4,2 тыс. машин бренда.

За 10 месяцев текущего года в России реализовали 30,8 тыс. новых автомобилей Toyota против 21,4 тыс. за аналогичный период годичной давности. По оценке Целикова, Toyota сохраняет статус самого популярного в России бренда среди тех, что покинули российский рынок в 2022 году.

Лидером по итогам десяти месяцев стал кроссовер Toyota RAV4. На эту модель пришлось чуть более 10 тыс. поставленных на учёт автомобилей — почти треть спроса среди всех моделей бренда.

В октябре лидерство Toyota перешло к электрическому кроссоверу Toyota BZ3X. На учёт поставили 983 таких автомобиля. Более привычный для большинства россиян Toyota RAV4 занял второе место с результатом 930 зарегистрированных машин. Третью строчку по итогам месяца занял семейный кроссовер Toyota Highlander, на который пришлось 836 поставленных на учёт автомобилей.

Между тем «Автоновости дня» сегодня сообщили о росте «альтернативных» поставок в Россию новых электрических кроссоверов Toyota bZ3X. К началу ноября на известных классифайдах продается уже несколько сотен таких автомобилей. При заказной поставке цены на них начинаются примерно от 2 000 000 рублей.

Ранее мы также писали, что объем предложения по новым Toyota RAV4 уже превысил тысячу автомобилей. Речь идет только о «свежих» машинах в кузове шестого поколения, которые привозят в нашу страну из Китая.

Автор: Иван Бахарев