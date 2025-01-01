Кому в России автоматически продлят права и как это работает?

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает до 2025 года, будут автоматически продлены на три года. Эта новость стала известна по информации, опубликованной ТАСС, ссылающейся на соответствующее постановление правительства РФ.

Известно, что продление касается как частных водителей, использующих автомобили для личных целей, так и профессиональных водителей. Однако, в случае необходимости, водители всегда могут обменять удостоверение на новое, обратившись в уполномоченное подразделение ГАИ.

Непременно потребуется заменить права в случае их повреждения или утраты, если информация в них некорректна, либо если у владельца произошли изменения в личных данных. Также новые права необходимо получить, если они были потеряны или украдены, а также при изменении состояния здоровья водителя, что могло повлечь за собой медицинские противопоказания к вождению автотранспорта.

Ранее было объявлено в Министерстве Внутренних Дел, что продление срока действия водительских удостоверений, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, позволит свыше пяти миллионам водителей продолжать без труда управлять автотранспортом в течение ближайших трех лет.

Кстати, в 2025 году необходимо будет обменять удостоверение водителям, у которых срок его действия истек в 2022 году и которым было предоставлено продление срока на три года. Для получения нового удостоверения необходимо будет пройти медицинское обследование, оплатить госпошлину и явиться в офис ГАИ.