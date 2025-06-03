Почему цены на такси могут вырасти на 30 %: главные причины, названные автоэкспертами

Эксперт по таксомоторным перевозкам Ирина Зарипова проинформировала о грядущем повышении цен на такси. Согласно ее мнению, тарифы могут подняться на 30%, что является практически неизбежным сценарием.

Из-за высокого уровня ключевой ставки и дорогостоящего обслуживания замена автопарка становится серьезным ударом по бизнесу. Эти факторы неизбежно отразятся на тарифах для пассажиров.

Шеф-редактор издания «Автодор» Игорь Моржаретто подчеркнул, что стоимость проезда такси в ближайшее время точно увеличится. Закон о локализации оказал влияние на ситуацию, но не является основной причиной. По мнению эксперта, основными факторами, влияющими на рост цен, являются текущие кредитные ставки, инфляция и увеличение стоимости автотранспорта.

Сотрудник сервиса «Максим» Павел Стенников заявил, что растущие издержки компаний обязательно отразятся на стоимости поездок. Увеличение доли отечественных автомобилей может привести к снижению доходов и увеличению времени простоя машин. Все эти факторы окажут влияние на стоимость услуг такси, как сообщает портал autostat.ru.

Сотрудник компании «Ситимобил» Даниил Курашев отметил, что нет оснований ждать резкого взлета цен на такси. Он надеется на появление выгодных государственных программ, которые помогут обновить автопарк и смягчить влияние на стоимость проезда пассажиров.

Ранее сообщалось, что таксопарки активизировали закупку зарубежных автомобилей перед вступлением в силу нового законодательства.

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