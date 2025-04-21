Четыре автомобиля, которые заслуживают внимания на вторичном рынке

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Suzuki SX4

Этот кроссовер сочетает в себе стильный дизайн и надежность японского производителя. Внутри работает надежный 1,6-литровый двигатель мощностью 117 л.с. с отличной выносливостью. Даже при использовании дешевого топлива и редких походах на техническое обслуживание, SX4 продолжает надежно служить. Тем, кто предпочитает более динамичное вождение, доступен вариант с 1,4-литровым турбированным двигателем.

Наличие полного привода, высокий дорожный просвет в 180 мм, комфортный салон и обширный список дополнительного оборудования делают Suzuki SX4 весьма универсальным вариантом. Хоть он и не претендует на роль внедорожника, но без проблем справляется с городскими условиями и неровными дорогами.

Skoda Roomster

Skoda Roomster часто вызывает двоякие эмоции: кто-то смотрит на него с недоумением, а кто-то сразу влюбляется. Этот автомобиль отличается нестандартным дизайном, но при этом обладает огромным внутренним пространством, просторным салоном, высокой комфортабельностью и отличной обзорностью. Все эти качества делают Roomster идеальным автомобилем для семейных поездок, путешествий и городских передвижений.

Особенно ценится версия автомобиля с 1,6-литровым атмосферным двигателем, который отличается своей надежностью, простотой в обслуживании и понятностью. Получить более пикантные ощущения за рулём можно, выбрав турбированный вариант, но он потребует более внимательного ухода. Главный минус Roomster — его нетипичный дизайн, который, тем не менее, скрывает в себе универсальное городское авто хорошего уровня.

Mitsubishi Lancer IX

Для многих Mitsubishi Lancer IX — это ассоциации с молодостью и драйвом на дороге. Но и в зрелом возрасте Lancer IX остается привлекательным выбором. Особенно если у автомобиля установлен надежный 1,6-литровый двигатель (98 л.с.). Этот мотор несложен в обслуживании, работает на 92-м бензине и легко преодолевает отметку в 300 тысяч километров пробега. Автомобиль до сих пор радует отличной управляемостью: уравновешенная подвеска, точное рулевое управление и стабильность кузова. Главное — следить за коррозией, особенно в зимний период. В остальном, Lancer IX — это живой автомобиль с характером и неповторимой энергией.

Ford Mondeo IV

Четвертое поколение модели Mondeo можно сравнить с превосходным костюмом без ярлыков. Автомобиль просторный, уверенный на дороге, комфортный, и в то же время обладает отличной управляемостью. Двигатели объемом 2,0 и 2,3 литра радуют своим балансом мощности и надежности. Вариант с двухлитровым Ecoboost превращает седан в почти спортивный автомобиль — разгон до сотни занимает всего 7,5 секунды. Из недостатков можно выделить высокую стоимость оригинальных запчастей, но Mondeo IV редко нуждается в серьезном ремонте и хорошо удерживает цену на вторичном рынке. Если важны комфорт, тишина и надежность, то Mondeo IV — это превосходный выбор.