Почти 700-сильный Aston Martin DB12 S представлен как самый быстрый четырёхместный автомобиль бренда

Компания Aston Martin продолжает расширять линейку своих моделей, представив новую версию DB12 S. Этот автомобиль стал следующим этапом развития британского бренда в сегменте элегантных спортивных купе и кабриолетов.

Новая версия отличается не только увеличенной мощностью, но и рядом обновлений в дизайне и шасси. Для покупателей, желающих получить более острые ощущения от вождения, DB12 S теперь доступен как в кузове купе, так и в варианте с открытым верхом Volante. Начальная стоимость модели составляет около £220,000.

Главное отличие DB12 S заключается в увеличении мощности двигателя: теперь он выдаёт 692 л.с. против 671 л.с. у стандартной версии. Мощность достигается при 6,000 об/мин, а максимальный крутящий момент — 800 Нм — доступен в диапазоне от 3,000 до 6,000 об/мин. Несмотря на это, существенные изменения в конструкции двигателя не проводились, основные улучшения связаны с программным обеспечением.

Инженеры Aston Martin скорректировали калибровки двигателя, внедрив новые настройки акселератора и обновив программное обеспечение коробки передач. Благодаря этим изменениям, переключения передач стали быстрее до 50 процентов по сравнению со стандартной DB12. Это позволило сократить разгон до 100 км/ч на 0,1 секунды — теперь купе справляется с задачей за 3,5 секунды, а кабриолет Volante — за 3,6 секунды. Максимальная скорость обоих вариантов достигает 202 миль в час.