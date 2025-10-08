Главная Новости Почти 700-сильный Aston Martin DB12 S представлен как самый быстрый четырёхместный автомобиль бренда
Новости

Почти 700-сильный Aston Martin DB12 S представлен как самый быстрый четырёхместный автомобиль бренда

Aston Martin представил обновленный DB12 S с мощностью 692 л.с., улучшенными настройками двигателя и быстрым разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды.
РедакцияР
Редакция
08.10.2025, 02:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Компания Aston Martin продолжает расширять линейку своих моделей, представив новую версию DB12 S. Этот автомобиль стал следующим этапом развития британского бренда в сегменте элегантных спортивных купе и кабриолетов.

Новая версия отличается не только увеличенной мощностью, но и рядом обновлений в дизайне и шасси. Для покупателей, желающих получить более острые ощущения от вождения, DB12 S теперь доступен как в кузове купе, так и в варианте с открытым верхом Volante. Начальная стоимость модели составляет около £220,000.

Главное отличие DB12 S заключается в увеличении мощности двигателя: теперь он выдаёт 692 л.с. против 671 л.с. у стандартной версии. Мощность достигается при 6,000 об/мин, а максимальный крутящий момент — 800 Нм — доступен в диапазоне от 3,000 до 6,000 об/мин. Несмотря на это, существенные изменения в конструкции двигателя не проводились, основные улучшения связаны с программным обеспечением.

Инженеры Aston Martin скорректировали калибровки двигателя, внедрив новые настройки акселератора и обновив программное обеспечение коробки передач. Благодаря этим изменениям, переключения передач стали быстрее до 50 процентов по сравнению со стандартной DB12. Это позволило сократить разгон до 100 км/ч на 0,1 секунды — теперь купе справляется с задачей за 3,5 секунды, а кабриолет Volante — за 3,6 секунды. Максимальная скорость обоих вариантов достигает 202 миль в час.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация