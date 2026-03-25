АвтоВАЗ протестировал коробку передач для новой «Лады» в условиях 40-градусного мороза

Кроссовер LADA Azimut, который готовится к выходу на российский рынок, будет оснащаться не только множеством уникальных компонентов, но и проверенными техническими решениями, уже применявшимися на других моделях бренда LADA. Среди таких элементов — китайская шестиступенчатая механическая коробка передач, ранее установленная на моделях Vesta и Iskra. Недавно этот агрегат прошёл дополнительные испытания на предприятии «АвтоВАЗ».

В компании отметили, что потребность в новых тестах возникла из-за особенностей будущей эксплуатации: кроссовер Azimut будет тяжелее своих предшественников и рассчитан на более суровые условия использования.

«Мы в течение 180 часов можем достичь ресурса автомобиля по пробегу. Испытывали коробку передач под Azimut — это под 190 тысяч километров пробега», — сообщил Тимофей Важенцев, инженер-конструктор бюро испытаний трансмиссий «АвтоВАЗа».

По словам специалиста, аналогичная трансмиссия, ранее установленная на LADA Vesta, прошла полный цикл испытаний: после достижения заявленного ресурса агрегат был разобран и тщательно осмотрен, затем вновь собран и использован еще на один цикл. Это позволило сделать вывод о высокой надежности коробки, что дает основания полагать, что она справится и с повышенными нагрузками на LADA Azimut.

Еще одной особенностью шестиступенчатой «механики» для Azimut стало оригинальное передаточное число главной пары — 4,3, аналогичное применяемому на LADA Iskra SW Cross. Такой подход обеспечивает лучшую динамику разгона и позволяет максимально использовать возможности трансмиссии, даже с учетом увеличенной массы автомобиля.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» уточнили, что испытания коробки передач для новой модели проходили в климатической камере при экстремальных температурах до минус 40 градусов. Кроме того, тесты включали проверки на динамическую прочность и устойчивость к резким нагрузкам. В общей сложности испытания прошли около десяти экземпляров данной коробки передач.

Ранее в компании сообщили, что силовые агрегаты LADA Azimut успешно соответствуют экологическим требованиям стандарта «Евро-6». Проверки проводились в рамках процесса получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для официального запуска производства и продаж на территории России.

Обновлённая линейка двигателей, которые прошли испытания на соответствие «Евро-6», будет представлена на старте производства: Azimut оснастят отечественными моторами LADA объемом 1,6 литра (120 л. с.) и 1,8 литра (132 л. с.). Оба варианта будут сочетаться как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с вариатором.

Серийное производство нового кроссовера LADA Azimut на главном заводе в Тольятти запланировано на третий квартал текущего года. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в четвертом квартале. Однако, как ранее отмечал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, стоимость модели будет объявлена ближе к старту продаж.

Напомним, что ранее на будущей производственной линии LADA Azimut был установлен пятитонный высокоточный калибр. Это специальный кузовной образец, созданный по 3D-модели с точностью до 0,2 миллиметра, который служит для проверки геометрии элементов экстерьера и интерьера автомобиля. На этом калибре специалисты проводят как визуальную оценку, так и точные замеры прилегания деталей с использованием щупов и 3D-сканеров.

Автор: Иван Бахарев