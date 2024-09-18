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Важные функции масла в двигателе: не только смазка, но и многое другое

Важные аспекты обслуживания двигателя: Смазка Охлаждение Мойка Уборка Компрессия Защита от коррозии Гидравлика Одной из ключевых задач моторного масла является смазка узлов трения в двигателе.
РедакцияР
Редакция
18.09.2024, 11:11·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важные аспекты обслуживания двигателя:

Одной из ключевых задач моторного масла является смазка узлов трения в двигателе. Без надлежащей смазки возникает трение, которое может привести к износу деталей. Масло создает плёнки, предотвращая прямое взаимодействие металлических поверхностей.

Масло поступает под давлением к различным узлам двигателя, обеспечивая смазку их поверхностей. Кроме того, оно заполняет зазоры между деталями, что уменьшает трение. Для эффективной смазки важны вязкость масла и специальные присадки.

Для охлаждения двигателя используется охлаждающая жидкость и моторное масло, которое контактирует с горячими деталями. Недостаточное количество масла может привести к серьезным поломкам, особенно в современных высокофорсированных двигателях.

Чтобы избежать проблем, вызванных загрязнениями, необходимо регулярно проводить мойку двигателя. Масло поглощает отходы жизнедеятельности двигателя и частицы, которые могут привести к износу и поломкам.

Моторное масло также выполняет функцию уплотнения зазоров, что важно для достижения необходимой компрессии в цилиндрах. Оно также защищает металлические поверхности от коррозии, что особенно актуально в условиях эксплуатации.

Важной задачей масла является обеспечение работы гидравлических систем двигателя. Различные узлы, такие как гидронатяжитель цепи и гидрокомпенсаторы клапанов, требуют надлежащей смазки для бесперебойной работы.

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