Грузоперевозчики высказали неутешительный прогноз на 2025 год

Обсуждение основных проблем в отрасли прошло на выставке Comtrans-2024, завершившейся недавно в столице. Генеральный директор Национального агентства промышленной информации Татьяна Арабаджи отметила, что к 2025 году с рынка может уйти от 10 до 15 процентов транспортно-логистических компаний. По другим данным, до 30 процентов компаний могут свернуть свою деятельность. Причиной этого станет снижение стоимости услуг на 13 процентов и увеличение издержек на приобретение топлива, запчастей и сервисное обслуживание транспорта.

Расходы на лизинг также значительно возросли из-за повышения Центробанком ключевой ставки. Согласно информации от генерального директора Национального агентства промышленной информации, около 17,5 тыс. грузовых автомобилей были досрочно возвращены в сток перевозчиками. Эксперты отмечают, что в такой ситуации более стабильно себя чувствуют "серые" игроки, которые экономят на страховках и налогах, прибегая к гражданско-правовым договорам с водителями вместо трудовых.

Пока официальных заявлений в федеральные органы не поступало, компании объявляют о планах увеличить стоимость своих услуг не менее чем на 10 процентов с 1 января 2025 года. Среди тех, кто уже принял подобное решение, оказалась компания "ААА Траксервис".