Все новинки, появившиеся на российском авторынке в апреле, были названы. Список

На российском рынке автомобилей в апреле появилось множество новинок, среди которых нашлось место для неожиданных сюрпризов. Издание «Автоновости дня» поделилось информацией о самых ярких премьерах и актуальных обновлениях.

Один из лидеров продаж - кроссовер Omoda C5 - обогатился новой комплектацией Fun («Фан»), которая установила новый планку цен в 2 179 900 рублей и сделала эту модель более доступной для покупателей.

Фото: Автоновости Дня

Группа Geely привнесла в Россию обновленный флагманский кроссовер Monjaro 2024, сохранив старые ценовые рамки, но представив обновленный дизайн с элементами роскоши и эксклюзивные варианты отделки.

BAIC, производящая автомобили «серии Р» в Калининграде, представила четыре новых модели. Среди них кроссовер BAIC X55 2024 года, который получил новые опции, включая увеличенный бачок стеклоомывателя.

На фоне остальных выделяется эксклюзивная версия внедорожника BAIC BJ40 под названием Champion, ограниченная тиражом в 50 единиц с особым дизайном и улучшенными возможностями для бездорожья.

BAIC также представила внедорожник BJ40 с дизельным двигателем в комплектации Exclusive и битопливный седан U5 Plus CNG, готовый к использованию как бензин, так и метан.

Бренд Jaecoo выпустил новый флагманский кроссовер J8, доступный в трех версиях, одна из которых оснащена регулируемой подвеской и инновационной системой полного привода.

Одним из неожиданных обновлений стал рестайлинговый кроссовер Exeed TXL с модернизированным салоном и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач 8AT Fuzhen.

Компания «МБ Рус» представила новый автомобильный бренд Seres, выпустив на рынок кросс-купе Seres M5 и кроссовер Seres M7.

«АвтоВАЗ» обновил линейку LADA Granta, добавив в продажу машины с автоматической коробкой передач, а также модернизированные версии Granta Cross, Granta Sport и Granta Sportline с новыми двигателями.

Ожидается, что скоро будет представлен внедорожник LADA Niva Travel с обновленной мультимедийной системой LADA EnjoY Pro и интеграцией сервисов Яндекса.