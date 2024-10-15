Представлены все новинки марки Hongqi для российского рынка

Премиальный автомобильный бренд Hongqi анонсировал запланированные новинки для российского рынка. Согласно планам компании, на российский рынок в ближайшее время поступит седан Н9 в исполнении с полным приводом. Также в следующем году планируется выпуск лифтбека H6, обновленной версии кроссовера HS7, а также абсолютно новой модели из линейки премиум-класса – представительского седана L1. Ожидается, что новинка из семейства Hongqi дебютирует на территории России в первой половине 2025 года.

Эту информацию поделился исполнительный директор компании Hongqi Rus Иван Савельев. Он также отметил о намерении Hongqi расширить количество дилерских центров в России до 45–50 штук к концу текущего года.

На данный момент в модельном ряду Hongqi на российском рынке представлены флагманский седан Н9, полноразмерный электрический кроссовер E-HS9, полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, среднеразмерный кроссовер HS5 и недавно выпущенный компактный кроссовер HS3.