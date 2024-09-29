Важные изменения для российских водителей, которые вступают в силу с 1 октября

Согласно сообщению газеты "Известия", с 1 октября в России начнет действовать постановление правительства, устанавливающее долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на различные виды транспортных средств до 2030 года.

Уплата утилизационного сбора обязательна для импортеров и автопроизводителей за каждый автомобиль, ввезенный или выпущенный в стране. В зависимости от уровня локализации модели, государство может частично или полностью возмещать этот сбор.

Базовая ставка утилизационного сбора останется на уровне 20 000 рублей, однако значительно вырастут коэффициенты, зависящие от типа, объема двигателя и возраста автомобиля.

Утилизационный сбор для автомобилей с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 л возрастет с 300-600 рублей до примерно 556 000 рублей. К примеру, в 2025 году он составит около 667 000 рублей.

Для автомобилей с объемом двигателя от 2,0 до 3,0 л до 2024 года ставка утилизационного сбора достигнет 1 563 000 рублей, а к 2025 году — 1 875 600 рублей. Автомобили с двигателями от 3,0 до 3,5 л подвержены увеличению этого сбора до 1 794 600 рублей в текущем году и 2 153 400 рублей в следующем.

Для автомобилей с объемом двигателя более 3,5 л ставка утилизационного сбора к 2024 году вырастет до 2 284 750 рублей, а в 2025 году — до 2 742 300 рублей.

Представители Национального автомобильного союза выражают мнение, что повышение утилизационного сбора приведет к существенному увеличению цен на автомобили. Сообщается, что стоимость базовых моделей может увеличиться на 300 000 рублей или на 10-20%.

Эксперт в области транспортной отрасли Алексей Тузов также прогнозирует значительный рост цен осенью. По его мнению, новые автомобили могут подорожать на 10%, причем помимо утилизационного сбора, на цену также повлияют сложности в банковских расчетах между Россией и Китаем.

С другой стороны, повышение утилизационного сбора не затронет тех, кто ввозит автомобили для личного пользования. Автомобили с объемом двигателя до 3,0 л по-прежнему можно импортировать по льготным тарифам. Главное условие - за год можно привезти только один автомобиль, который должен оставаться в собственности более года.

В Минпромторге заверяют, что для физических лиц, самостоятельно ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования, льготные коэффициенты останутся в силе.

Также с 1 октября россиянам станет проще регулировать ДТП. В бланке извещения об аварии появится QR-код, который направит на страницу с информацией о процедуре решения проблемы в соответствии с европротоколом и ссылкой на специальное мобильное приложение для подачи заявления на компенсацию убытков без посещения страховой компании.

Стоит отметить, что запланированное введение единого полиса ОСАГО с республикой Белорусь сначала было запланировано на начало октября, однако его введение перенесли на 1 января 2025 года. По словам пресс-службы Российского союза автостраховщиков, это связано с интеграцией законодательства России и Белоруссии об ответственности владельцев транспортных средств.

Ранее центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" провел исследование, сообщившее об увеличении цен на автотовары и услуги автосервисов в 2024 году.