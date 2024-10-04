Опасности осенней листвы для водителей: что нужно знать

Осенний сезон с его характерными дождями и листопадом наступил. Многим водителям ясна опасность скользких луж, но не всем понятна угроза, которую несет обычная листва на дорогах. Специалисты портала 110km.ru поделились информацией о потенциальных опасностях, связанных с опавшей листвой.

В первую очередь, эксперты отметили, что влажная листва на дороге может быть так же скользкой, как лед. Это ухудшает сцепление колес с асфальтом, что ведет к ухудшению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути.

Второй аспект опасности опавших листьев связан с их воздействием на лакокрасочное покрытие автомобиля. Под воздействием влаги листва может выделять кислоту, которая повреждает краску, оставляя пятна и способствуя коррозии металла.

И, наконец, третий негативный момент, связанный с осенней листвой, заключается в ее способности забивать пространство между капотом и лобовым стеклом. Это может привести к нарушению циркуляции воздуха и созданию парникового эффекта, вызывая запотевание стекол и появление неприятного запаха в салоне от влаги и плесени.

Ранее «Автоновости дня» рассказывали о потенциальных угрозах, связанных с хранением автомобиля в гараже. Подробности об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.