Самые востребованные среди россиян автомобили. Они пользуются наибольшей популярностью.

Согласно исследованию сервиса CDEK.Shopping, кроссоверы Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, а также седан Toyota Corolla стали наиболее востребованными среди автомобилей россиян. Эти результаты были получены в ходе анализа заказов и запросов клиентов, опубликованных в рейтинге наиболее популярных автомобилей в Российской Федерации за май 2024 года.

Исследование выявило, что Toyota RAV4 лидирует по количеству заказов в последнем месяце весны, занимая 23,8% рынка. На втором месте с результатом 19,1% расположился Volkswagen Tiguan. Toyota Corolla с 15,4% заказов уверенно удерживает третью позицию.

В списке топ-5 также оказались Volkswagen с моделями, предназначенными для китайского рынка: седан Lavida (14,3%) и купеобразный кроссовер Teramont X (7,8%). На шестом — BMW X5 (5,3%), затем Lixiang L6 (3,2%), Zeekr 001 (1,8%), Lixiang L7 (1,1%) и BMW X3 (0,9%) замкнули десятку лидеров.

Специалисты высказали мнение, что наиболее популярными марками автомобилей для покупки являются Toyota RAV4 (от 3,2 млн), Volkswagen Tiguan (от 3,9 млн) и Toyota Corolla (от 2,5 млн). Тем не менее, более 80% клиентов предпочитают полную комплектацию, что определяет средний чек за автомобиль из-за рубежа в размере 6,1 млн в мае. Кроме того, около трети покупателей автомобилей в России интересуются финансовыми возможностями и упрощенными электронными процедурами оформления», — говорится в докладе.

По данным исследования, россияне предпочитают автомобили немецких производителей (42%), затем идут японские марки (33%) и китайские (около 16% заказов), оказывается, что многие мировые бренды автомобилей имеют производство именно в Китае.

Издание «Автоновости дня» сообщило о значительном росте поставок новых Toyota RAV4 в Россию, автомобили активно распространяются по различным регионам страны. В настоящее время на ввоз автомобилей не только специализируются дилеры и компании, занимающиеся автомобильным импортом, но и частные лица. Цены на эти автомобили Toyota начинаются от 3 750 000 рублей в онлайн-объявлениях.