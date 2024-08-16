Главная Новости Lada Топ-10 самых популярных легковых автомобилей в России. Список из 10 моделей
Новости

Топ-10 самых популярных легковых автомобилей в России. Список из 10 моделей

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на данный момент на территории России насчитывается порядка 1,47 млн автомобилей LADA-2107 или просто «семерок».
РедакцияР
Редакция
16.08.2024, 08:42·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на данный момент на территории России насчитывается порядка 1,47 млн автомобилей LADA-2107 или просто «семерок». Этот классический автомобиль все еще остается самым популярным среди легковых машин в стране.

На втором месте по популярности находится корейский седан Kia Rio, количество которых достигает 1,031 млн штук. С небольшим отрывом на третьем месте расположился трехдверный внедорожник LADA 4×4 «Нива», чье количество в парке составляет 998 тыс. машин.

Следом за ними идет LADA-2106, известная как вазовская «шестерка», с числом в 957 тыс. единиц. Замыкает топ-5 лидеров Hyundai Solaris, у которого результат в 926 тыс. проданных машин.

Кроме перечисленных, в список десяти самых распространенных легковых автомобилей в России также входят Renault Logan (774 тыс.), LADA-2110 (746 тыс.), Ford Focus (742 тыс.), Toyota Corolla (727 тыс.) и хэтчбек LADA-2114 «Самара-2» (721 тыс.).

Рейтинг, опубликованный экспертами известного классифайда "Авито Авто", схож с данными "Автостата" и показывает популярность указанных моделей среди автолюбителей в России.

Источник

Kia (145)Автоваз (139)Lada (314)Renault (55)Ford (90)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация