Самые популярные подержанные автомобили в России: список марок и моделей

Согласно данным автомобильной системы Pango Cars, бренд Kia стал лидером среди автомобилей с пробегом на российском рынке, удержив 13,4% доли продаж в апреле 2024 года.

На втором месте расположилась LADA, которая заняла 12,6% рынка, а замкнула тройку лидеров Hyundai с 12% продаж.

Также в пятерку популярных брендов вошли Renault и Nissan, контролируя 6,3% и 6% рынка соответственно.

Седан Hyundai Solaris стал самой продаваемой моделью на вторичном рынке в апреле, за ним следуют Kia Rio и LADA Vesta.

Анализ показал, что около 32,6% всех продаж автомобилей с пробегом приходится на машины стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Автомобили в ценовой категории от 1 до 1,5 млн рублей занимают 25,4% рынка, в то время как доля машин дешевле 500 тыс. рублей составляет 14,6%.

Автомобили с пробегом дороже 2 млн рублей занимают лишь 11,7% рынка, по данным исследования.

«В связи с возможной индексацией ставки утилизационного сбора на легковые автомобили летом ожидается кратковременное повышение спроса сначала на новые авто, а затем, спустя 2-3 месяца, фокус покупателей сместится на вторичный авторынок. Данная тенденция будет связана с вероятным повышением цен, связанных с нововведениями», — отметили в пресс-службе автомобильной системы Pango Cars.

По данным аналитиков, 47% всех сделок в апреле приходится на автомобили с пробегом от 50 до 150 тыс. километров.

Почти каждый пятый покупатель выбирает автомобиль с пробегом более 200 тыс. километров, в то время как доля машин от 150 до 200 тыс. и до 50 тыс. километров составляет 19% и 14% соответственно.

Большинство россиян предпочитают кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке, что составляет 35,1% всех продаж в прошлом месяце.

Седаны занимают 34,7% рынка, в то время как пятидверные хэтчбеки составляют 20,6% от общего числа продаж.

С другой стороны, сообщается, что «АвтоВАЗ» готовится увеличить цены на свои автомобили. Подробнее о предстоящем повышении цен на модели LADA расскажут в публикации «Автоновости дня».