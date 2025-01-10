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Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в 2024 году

Лидеры SUV: Haval Jolion, Chery Tiggo 7 PRO Max и Chery Tiggo 4 PRO - бестселлеры на российском авторынке. Продажи растут, а новые модели входят в ТОП-10. Узнайте подробности!
РедакцияР
Редакция
10.01.2025, 12:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства "АВТОСТАТ", в 2024 году китайский кроссовер Haval Jolion сохранил лидерство на российском рынке SUV. Продажи этой модели увеличились на 1,5 раза и достигли отметки в 83 828 единиц.

На втором месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max, который за прошлый год было продано 64 811 автомобилей, что на 57,9% больше, чем годом ранее. Третье место занял Chery Tiggo 4 PRO - 52 700 проданных машин (рост на 60%).

Четвертую строчку в топе занял российский внедорожник LADA Niva Travel, продажи которого достигли 50 188 автомобилей (+7%). Пятое место занимает Geely Monjaro с объемом продаж в 47 893 экземпляра (рост в 2,3 раза).

В рейтинге ТОП-10 популярных моделей SUV за 2024 год также представлены LADA Niva Legend (46 817 штук; +20%), OMODA C5 (38 374 шт.; +7,1%), Haval M6 (38 043 шт.; рост в 4 раза), Changan CS55 Plus (31 640 шт.; рост в 3 раза) и Belgee X50 (30 632 автомобиля; рост в 26,2 раза).

Подробности по итогам российского автомобильного рынка будут обсуждаться 14 января в традиционном онлайн-эфире "АВТОСТАТ Оперативка". Перспективы рынка будут освещены 13 февраля на XV ежегодном форуме автобизнеса "ForAuto – 2025".

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