Опубликован топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире в 2025 году

По итогам 2025 года лидером среди автомобилей по мировым продажам снова стал электрический кроссовер Tesla Model Y, удержав 1,2% рынка, несмотря на спад спроса на 9,3%. Такие данные приводятся в свежем докладе аналитической компании Focus2Move.

Согласно информации экспертов, продажи Model Y сократились на 15,8% на рынке США, на 16,6% в Европе и на 2,2% в Азии, которая для данной модели остаётся крупнейшим потребителем. При этом Tesla Model Y по-прежнему занимает первую строчку в списке самых популярных электромобилей в мире.

Вторым по числу проданных автомобилей в мире стал кроссовер Toyota RAV4. По сравнению с предыдущим годом его глобальные показатели снизились на 1,4%. В США Toyota RAV4 прибавила 0,4%, в Азии зафиксирован прирост на 0,9%, а вот в Европе отмечено уменьшение продаж на 15%. Топ-3 замкнуло семейство Toyota Corolla, потеряв 9,2% по сравнению с прошлым годом: на азиатском рынке спад составил 14,3%, в Европе — 12%, а в Соединённых Штатах, напротив, зафиксирован рост на 1,7%.

В десятке лидеров по продажам в мире по результатам 2025 года также оказались Ford F-Series, спрос на которые вырос на 8,1%, Honda CR-V (минус 2,1%), Chevrolet Silverado (+4%), Hyundai Tucson (+3,9%), Toyota Camry (+9,4%), Volkswagen Tiguan (+2%) и Kia Sportage, у которого отмечено небольшое снижение спроса на 0,8%.

Вне первой десятки — на 12-м месте — расположился электрический седан Tesla Model 3, его продажи снизились на 7,4%. На 13-е место поднялась электрическая субкомпактная модель Geely Xingyuan, улучшив свой результат на 613 позиций, а 15-ю строчку занял городской электромобиль Wuling Hongguang Mini EV.

Рынок электромобилей в 2025 году продемонстрировал рост доли до 17% — этот сегмент увеличился на 12,4%. Самой востребованной моделью среди электрокаров осталась Tesla Model Y, несмотря на снижение реализаций на 9,3%. Следом идёт Tesla Model 3, чьи продажи также сократились на 7,4%. Кроссовер BYD Song, занимавший ранее второе место, в этом году из-за падения на 41,1% переместился на пятую позицию, а Geely Xingyuan, напротив, занял третье место среди электромобилей.

Ранее аналитики Focus2Move отмечали, что Китай в 2025 году сохранил статус крупнейшего автомобильного рынка мира. В то же время наиболее высокой динамикой роста отличается Индия, которая заняла третью строчку в мировом рейтинге. Италия и Великобритания, напротив, вошли в число крупных рынков с самыми низкими темпами развития отрасли.

Автор материала: Иван Бахарев