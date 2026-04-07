Составлен рейтинг шести самых популярных среди россиян удлинённых автомобилей из Китая

Кроссоверы BMW X1 L (Long) с 1,5-литровым двигателем мощностью 136 лошадиных сил становятся самыми востребованными моделями среди автомобилей с удлиненной колесной базой, которые завозятся из Китая в Россию. Минимальная цена на такие автомобили начинается от 3 млн рублей. Об этом сообщил «Мотору» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

По словам Дмитрия Рогова, не меньшей популярностью среди российских покупателей пользуется BMW 320Li, оснащённый 2,0-литровым двигателем на 156 л. с. Стоимость этой удлинённой версии стартует с отметки 3,5 млн рублей. Новые владельцы, как отмечается, нередко прибегают к чип-тюнингу, увеличивая мощность мотора до 280 л. с., а также модернизируют подвеску, делая её более жёсткой.

Кроме того, россияне регулярно приобретают через поставщиков из Китая такие модели, как Audi A3L по цене от 2,5 млн рублей, Volkswagen Tiguan L Pro, стоимость которого начинается от 4,5 млн рублей, BMW X3L – от 7 млн рублей, а также Audi Q5, средний ценник на который составляет 6,2 млн рублей. По информации источника, последние три модели чаще всего заказываются новыми.

Однако основной объём импорта из Китая составляют серийные автомобили немецких брендов, выпущенные три-пять лет назад и оснащённые двигателями мощностью менее 160 л. с. Данный параметр позволяет использовать понижающий коэффициент при расчёте утилизационного сбора, что делает покупку таких транспортных средств более выгодной.

Эксперты подчёркивают, что автомобили с увеличенной колесной базой, предназначенные для китайского рынка, заметно дешевле по сравнению с аналогичными версиями европейских стандартов. Именно стоимость становится решающим фактором для многих покупателей, несмотря на то, что далеко не всех привлекает удлинённый кузов таких моделей.

Ранее свою точку зрения по рынку озвучил автоэксперт Сергей Целиков. По результатам его исследования, наиболее востребованными марками автомобилей официального и параллельного импорта в России остаются Toyota, BMW и Audi.

