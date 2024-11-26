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Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России от дилеров

На вторичном автомобильном рынке в России пользуются большой популярностью подержанные автомобили отечественного производства.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
26.11.2024, 18:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

На вторичном автомобильном рынке в России пользуются большой популярностью подержанные автомобили отечественного производства. Согласно данным дилерской компании «Рольф», самым востребованным считается LADA Priora, средняя цена которой составляет 520 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занимает еще одна модель от LADA – Granta, стоимость которой при покупке на вторичном рынке составляет около 780 тысяч рублей, — рассказал директор департамента автомобилей с пробегом в «Рольфе» Вадим Черноусов.

На третьей строчке списка самых популярных подержанных автомобилей оказалась давно снятая с производства LADA-2114, продаваемая в среднем за 370 тысяч рублей. В лидерах также присутствуют Ford Focus и Kia Rio.

Следующие позиции в ТОП-10 удерживают LADA Kalina и Hyundai Solaris, а также модели LADA-2107 («семёрка»), Toyota Corolla и Toyota Camry.

По данным «Рольфа», в ноябре наибольшей популярностью среди подержанных автомобилей пользовались Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

Ранее было объявлено, что на вторичном рынке автомобилей в России снизились цены на китайские автомобили. Их спрос остается стабильным, но средняя стоимость подержанного авто из Китая сократилась на 19,1% и составила 1 950 000 рублей.

Источник

Hyundai (187)Toyota (255)Автоваз (196)Lada (427)Ford (119)

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