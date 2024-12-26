Самые популярные марки подержанных автомобилей в России

Национальный автопроизводитель LADA продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке подержанных автомобилей. По последним данным от аналитического центра «Автостат Инфо», за период с января по ноябрь текущего года было продано 1 450 880 подержанных машин марки LADA, что на 1% больше, чем годом ранее.

По итогам года доля LADA на рынке подержанных автомобилей выросла с 23,4% до 24,7%, укрепив позиции российского бренда. На втором месте расположилась японская Toyota, доля которой составила 10% от всех проданных в России подержанных автомобилей за первые 11 месяцев 2024 года. В годовом исчислении количество перепроданных автомобилей Toyota сократилось на 12% — с 664 854 до 587 905 единиц.

Тройку лидеров замкнула южнокорейская марка Kia, увеличив свою долю на рынке до 6,1% и реализовав 357 995 автомобилей с пробегом с начала текущего года.

В рейтинге пятерки самых востребованных брендов на российском рынке подержанных автомобилей также попали Hyundai и Nissan. Hyundai заняла пятое место со 292 702 продажами, составив 5% от общего объема рынка. Nissan, в свою очередь, уменьшила объем продаж б/у машин до 271 860 единиц, что соответствует 4,6% рынка.

Общее количество проданных подержанных автомобилей в России с начала 2024 года составило 5 868 728 машин, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, когда было реализовано 6 135 151 единицу.

Ранее местные жители поделились мнением о причинах, по которым они предпочитают не покупать автомобили через параллельный импорт. О том, что именно отталкивает их от машин, ввезенных в Россию по альтернативной схеме, писали в издании «Автоновости дня».