Определены лидеры среди подержанных китайских автомобилей: «Haval», «Geely» и «Chery» — в числе самых востребованных

В январе 2026 года в России существенно выросли продажи подержанных автомобилей китайских брендов. Всего за месяц было реализовано 27,3 тысячи легковых машин из Поднебесной, что на 55% превышает показатели января предыдущего года, когда аналогичный объем составил 17,6 тысячи экземпляров. Такая информация появилась в Telegram-канале эксперта Сергея Целикова.

Таким образом, доля китайских автомобилей на российском вторичном рынке увеличилась с 4,5% до 6,3%. Особой популярностью среди покупателей пользуются модели марки Chery — за январь владельцы сменили 6156 автомобилей этого бренда, что на 57% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте в рейтинге оказалась марка Geely, продажи подержанных машин которой составили 4834 единицы, а это рост на 41%. Третью позицию занимает Haval — 3684 автомобиля поменяли владельца, что соответствует увеличению на 47%.

В пятерку лидеров по итогам января также вошли такие бренды, как Changan и Lifan. Подержанные автомобили этих марок в количестве 1702 (+64%) и 1524 (+4%) штук соответственно были перерегистрированы в России за отчетный период. Далее представлен рейтинг самых востребованных моделей.

Самые популярные китайские автомобили с пробегом:

Haval Jolion — 1386 машин (+91%) Geely Coolray — 1093 единицы (+72%) Geely Monjaro — 927 автомобилей (+100%) Chery Tiggo 7 Pro Max — 897 единиц (+140%) Chery Tiggo 7 Pro — 871 машина (+78%)

Эксперт Сергей Целиков связывает такой рост интереса к китайским автомобилям на вторичном рынке с несколькими причинами. Прежде всего, отмечается низкая база предыдущих лет, поскольку массовый рост продаж автомобилей из Китая начался только с конца 2022 года.

В числе факторов роста — активные продажи машин, которые закончились заводскую гарантию. Около трети (32,1%) сделок пришлись на автомобили, выпущенные в 2023 году. Кроме того, россияне достаточно часто продают почти новые машины: 21% реализованных автомобилей приходится на модели 2024 года, а на долю 2025 года — еще 3,4% всех продаж китайских подержанных авто.

Еще одной из причин эксперт считает быструю смену модельных линеек у китайских марок. Дилеры регулярно привозят на рынок новинки и меняют поколение популярных моделей, что повышает интерес к их приобретению, но одновременно сокращает жизненный цикл каждой отдельной модификации.

Ранее также сообщалось, что по итогам 2025 года импорт подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию увеличился в 3,5 раза и составил 81,2 тысячи машин. Более чем половина этих транспортных средств оснащена двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, а почти 85% всех поступивших автомобилей были выпущены в 2021–2022 годах.

Автор публикации: Иван Бахарев