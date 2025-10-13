Определены самые «нержавеющие» китайские кроссоверы в России: топ-9 моделей

На протяжении десятилетий автомобили из Китая сопровождал негативный «шлейф» — их часто обвиняли в подверженности кузовной коррозии и быстром образовании ржавчины. Однако со временем китайские автопроизводители смогли преодолеть этот барьер, и сегодня их модели получили гораздо лучшую защиту от разрушительных процессов.

Эксперты портала «Авто.ру» изучили крупные китайские SUV и выяснили, какие из них имеют наилучшую оцинковку кузова. Для анализа было проведено инструментальное исследование степени нанесения антикоррозионного покрытия на кузовные детали девяти полноразмерных кроссоверов от различных производителей из Китая.

Результаты показали, что максимальной степенью оцинковки обладают модели Chery Tiggo 9, Jaecoo J8, а также гибридный кроссовер Rox 01, относящиеся к одной платформе. Эти автомобили отличаются высокой защищённостью кузова от коррозии, что особенно заметно по результатам исследованного покрытия.

Как отмечается, у бензиновых Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8 большая часть кузовных деталей с завода уже обработана антикоррозионным защитным слоем. В случае с Rox 01 комплект оцинкованных деталей заметно меньше, однако этот недостаток компенсируется использованием алюминиевых элементов в конструкции кузова.

Меньшей степенью защиты от коррозии могут похвастаться модели Geely Okavango, Soueast S09 и Jetour X90 Plus. У них не найдена оцинковка на ряде элементов — в число которых входят такие части как крыша, капот и дверь багажника. Аналогичная ситуация наблюдается и у Changan CS95, где оцинкованные детали присутствуют только в зонах порогов и кузовных стоек, тогда как двери остаются без дополнительной обработки.

Наименее защищёнными от ржавчины, по результатам исследования, оказались кроссоверы VGV U75Plus белорусской сборки и GAC GS8, поступающий с китайских предприятий. В этих моделях оцинкованных элементов кузова специалисты не выявили вовсе. Несмотря на это, представители VGV уверяют, что антикоррозионная обработка проводится непосредственно на заводе, а в российском представительстве GAC утверждают, что устойчивость металла к ржавчине достигается за счёт алюмо-кремниевого покрытия и катафореза.

«Понятно, что закупка автопроизводителями специального стального проката — лишь одна из мер, обеспечивающая долговечность машины. И по факту на коррозионную стойкость металла влияют также тип грунта, краски и лака, конструктив «скелета», технологическая цепочка и множество других факторов вплоть до ухода за ЛКП в процессе эксплуатации», — уточняют эксперты «Авто.ру».

Напомним, ранее стало известно о запуске серийного производства флагманской модели Omoda на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроссовер Omoda C7, по информации компании, вобрал в себя наиболее прогрессивные решения производителя по антикоррозионной обработке кузова. Сообщается, что модель получила многоуровневую защиту, рассчитанную на максимальную долговечность вне зависимости от дорожных условий.

Автор: Иван Бахарев