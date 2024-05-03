Самые ненадежные модели Toyota в истории, за последние 20 лет и в настоящее время.

Известная японская автомобильная марка Toyota десятилетиями уверенно держится на пьедестале надежности и качества. Однако даже у такого автопроизводителя, как Toyota, бывают модели, которые доставляют своим владельцам головную боль и проблемы. Информацию об этих моделях предоставили журналисты портала HotCars, опираясь на отчеты J.D. Power и Consumer Reports.

Одним из самых ненадежных автомобилей Toyota оказался электрический кроссовер Toyota bz4X. Эксперты J.D. Power дали этой модели всего 64 балла из 100 возможных, что на 10 баллов ниже, чем у среднестатистических автомобилей этой марки.

Основными жалобами владельцев на Toyota bz4X стали качество сборки, проблемы с трансмиссией и электроникой. Часто возникают сложности с информационно-развлекательной системой, камерами, датчиками управления климатом, аварийно-спасательными системами и помощниками вождения. Помимо этого, аккумулятор кроссовера может разрядиться всего за несколько недель на стоянке.

Toyota GR Supra 2021 года признана самым ненадежным автомобилем марки за последние два десятилетия. Владельцы модели с 3,0-литровым двигателем I6 жалуются на высокий расход масла и быстрое загрязнение цилиндров.

В свою очередь Toyota Sienna признана самой ненадежной моделью в истории бренда. На пробеге около 100 тыс. миль (161 тыс. км) у семейного минивэна начинают выходить из строя различные компоненты, такие как дверные механизмы и кислородные датчики. Также при длительной эксплуатации нередко возникают проблемы с приборной панелью.

Ранее были опубликованы данные об автомобилях, с которыми россияне не хотят прощаться. Согласно информации «Автоновости дня», среди них оказалась и одна модель от Toyota.