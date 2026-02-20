Определены кроссоверы и внедорожники с наибольшим числом поломок: три модели, которые выходят из строя чаще других

Исследование портала WhatCar в партнерстве со страховой компанией MotorEasy выявило самые ненадежные премиальные внедорожники и кроссоверы на рынке. Для составления рейтинга были опрошены тысячи автовладельцев, которые поделились своим опытом эксплуатации современных моделей.

Абсолютным лидером антирейтинга стал Audi Q7, выпускаемый с 2015 года. Эксперты оценили уровень его надежности всего в 78,5%. По данным исследования, 47% владельцев Audi Q7 сообщили о технических неисправностях, среди которых чаще всего отмечались проблемы с электроникой, двигателем, выхлопной системой и мультимедиа-комплексом. Большинство пострадавших автомобилей требовали ремонта продолжительностью до недели в автосервисе. Что касается расходов на восстановление, лишь 57% затрат были покрыты производителем, а 43% автовладельцев вынуждены были выплачивать на сервис более 1500 фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 158,1 тыс. рублей по текущему курсу.

Второе место в рейтинге занял Land Rover Discovery Sport, который присутствует на рынке с 2014 года. Его надежность оценили в 81,8%. За последние два года 42% владельцев столкнулись хотя бы с одной серьезной поломкой. Среди наиболее уязвимых агрегатов были названы кузов, электродвигатель, гибридная аккумуляторная батарея, тормозная система, выхлоп, трансмиссия, а также информационно-развлекательная система с навигацией. В 87% случаев расходы на ремонт взял на себя производитель, однако 8% автовладельцев пришлось самостоятельно оплачивать счета свыше 1500 фунтов стерлингов. Кроме того, в 42% случаев внедорожники находились в сервисных центрах от одного дня до недели.

Третью строчку заняла еще одна модель немецкого автопроизводителя — Audi Q5. Эта версия, выходившая с 2018 по 2025 год, комплектуется бензиновым двигателем и гибридной силовой установкой. Надежность Audi Q5 эксперты оценили в 84,3%. При этом 39% владельцев сообщали о различных неисправностях, чаще других фиксировались отказы в работе электроники, кондиционера, аккумулятора, мультимедийного комплекса и рулевого управления. В восьми из десяти случаев ремонтные работы оплачивались производителем, однако 20% водителей столкнулись с необходимостью выплаты от 201 до 750 фунтов стерлингов (21,2–79,1 тыс. рублей) за техническое обслуживание и восстановление работоспособности автомобилей.

Автор материала: Алина Олешко