Опубликован список самых ненадёжных бензиновых автомобилей: три модели, которые выходят из строя чаще остальных

Британский портал WhatCar совместно со страховой компанией MotorEasy опубликовал рейтинг самых ненадежных автомобилей с бензиновыми моторами. Для составления списка эксперты проанализировали данные опроса почти 30 тысяч владельцев машин.

Первое место в этом антирейтинге занял кроссовер Nissan Juke, который производится с 2019 года. Надежность этой модели оценили всего в 55,2%. Как показали результаты исследования, за последние два года 24% владельцев бензинового Nissan Juke отметили неисправности. Наиболее частыми причинами поломок названы проблемы с 12-вольтовым аккумулятором, двигателем и топливной системой. Также участники опроса жаловались на сбои в работе электроники, кондиционера, кузова, тормозов, выхлопной системы, трансмиссии, рулевого управления и подвески.

Оказалось, что в 64% случаев автомобили не использовались более недели из-за серьезных поломок, в то время как у 27% владельцев процесс ремонта занял от одного дня до недели. При этом производитель покрыл расходы только по 30% обращений, а 60% автовладельцев вынуждены были потратить на восстановление техники сумму свыше 1500 фунтов стерлингов, что по текущему курсу составляет около 158,6 тыс. рублей.

Вторую строчку рейтинга занял лифтбек Skoda Superb, который выпускался с 2015 по 2024 год. Уровень надежности этого автомобиля эксперты оценили в 81,4%. Каждый пятый из опрошенных (40%) сообщил о поломках в течение последних двух лет. Наибольшее количество жалоб касалось неисправностей электроники и мультимедийной системы.

В 65% ситуаций ремонтные работы оплачивались производителем, однако в 15% случаев владельцы потратили до 200 фунтов стерлингов (примерно 21,1 тыс. рублей), а для 20% сумма расходов превысила 500 фунтов (52,9 тыс. рублей).

Третье место среди самых ненадежных бензиновых моделей занял двухместный родстер Jaguar F-Type, находившийся в производстве с 2014 по 2024 год. Показатель надежности модели составил 89,1%. Минимум одну поломку зафиксировали 27% владельцев этих автомобилей. Основные источники неисправностей — электрика, связанная с двигателем, кондиционер, элементы кузова, выхлопная система и рулевое управление. Отмечается, что в 86% случаев ремонта оплачивались со стороны производителя.

Напомним, ранее эксперты WhatCar также публиковали рейтинг десяти самых надежных бензиновых автомобилей, практически не доставляющих своим владельцам неприятностей.

Материал подготовила: Алина Олешко